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Російська "Транснефть" готова компенсувати збитки через забруднення трубопроводу "Дружба"

Російська "Транснефть" готова компенсувати збитки через забруднення трубопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 9862 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. “Транснефть”, оператор нафтопроводу “Дружба”, європейський транзит яким був припинений в кінці квітня через забруднення хлорорганікою, готова покрити шкоду, заподіяну, в тому числі, російським експортерам, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Про це журналістам повідомив віце-прем’єр Дмитро Козак, що займається в уряді РФ питаннями ПЕК.

“Транснефть” займає дуже конструктивну позицію і, зрозуміло, готова реальний збиток, який заподіяно і нашим нафтовим компаніям, компенсувати “, - сказав він.

Варто нагадати, що компанії “Укртранснафта” і російська “Транснефть” обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу “Дружба”. Як відзначили в українській компанії, сторони погоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, а також будуть визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат “Укртранснафті”.

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