Российская "Транснефть" готова компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода "Дружба"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. “Транснефть”, оператор нефтепровода “Дружба”, европейский транзит которым был прекращен в конце апреля из-за загрязнения хлорорганикой, готова возместить ущерб, причиненный, в том числе, российским экспортерам, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве РФ вопросы ТЭК.
“Транснефть” занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать“, — сказал он.
Стоит напомнить, что компании “Укртранснафта” и российская “Транснефть” обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти из трубопровода “Дружба”. Как отметили в украинской компании, стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, а также будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов “Укртранснафте”.