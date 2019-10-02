В работе Twitter произошел сбой

Проблемы начались в 11:00 по киевскому времени.

По данным сервиса, большая часть пользователей – 49% – имеют проблемы с сайтом соцсети, 30% сообщают о сбоях в работе приложения для iPhone или iPad, еще 20% испытывают проблемы с приложением для Android.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Японии, а также Франции, Испании, Австрии, Гонконга. В Украине большинство жалоб поступают из Киева.

Напомним, Twitter заблокировал тысячи аккаунтов в шести странах.