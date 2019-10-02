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У роботі Twitter стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У низці країн спостерігаються проблеми в роботі соціальної мережі Twitter, повідомляє УНН із посиланням на дані сервісу Downdetector.

У роботі Twitter стався збій

Проблеми розпочалися об 11:00 за київським часом.

За даними сервісу, більша частина користувачів – 49% – мають проблеми із сайтом соцмережі, 30% повідомляють про збої в роботі додатку для iPhone або iPad, ще 20% відчувають проблеми з додатком для Android.

Найчастіше про проблеми в роботі повідомляють користувачі з Великої Британії, Японії, а також Франції, Іспанії, Австрії, Гонконгу. В Україні більшість скарг надходять із Києва.

Нагадаємо, Twitter заблокував тисячі акаунтів у шести країнах.

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