У роботі Twitter стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У низці країн спостерігаються проблеми в роботі соціальної мережі Twitter, повідомляє УНН із посиланням на дані сервісу Downdetector.
Проблеми розпочалися об 11:00 за київським часом.
За даними сервісу, більша частина користувачів – 49% – мають проблеми із сайтом соцмережі, 30% повідомляють про збої в роботі додатку для iPhone або iPad, ще 20% відчувають проблеми з додатком для Android.
Найчастіше про проблеми в роботі повідомляють користувачі з Великої Британії, Японії, а також Франції, Іспанії, Австрії, Гонконгу. В Україні більшість скарг надходять із Києва.
Нагадаємо, Twitter заблокував тисячі акаунтів у шести країнах.