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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 2797 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129074 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 132754 просмотра

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2 марта, 18:35 • 194212 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140509 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132389 просмотра

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В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой

В работе Instagram по всему миру произошел масштабный сбой

Киев  •  УНН

 • 17630 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Детали

По данным сервиса, по состоянию на полдень четверга более 6 тысяч пользователей Instagram сообщили о проблемах с приложением.

Отмечается, что у 66% пользователей не загружается приложение, 21% не смогли войти в аккаунт, у 13% также не работает сайт Instagram.

Отмечается, что у некоторых есть проблемы с доступом к социальной сети Facebook.

Напомним

30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах, связанных со входом в приложение. Также были сбои при попытке отправить сообщение.

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