У роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережею з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Деталі
За даними сервісу, станом на полудень четверга понад 6 тисяч користувачів Instagram повідомили про проблеми з додатком.
Відзначається, що у 66% користувачів не завантажується додаток, 21% не змогли увійти в обліковий запис, у 13% також не працює сайт Instagram.
Відзначається, що у деяких є проблеми з доступом до соціальної мережі Facebook.
Нагадаємо
30 липня в роботі месенджера Telegram стався збій. Користувачі повідомляли про проблеми, пов'язані зі входом в додаток. Також були збої при спробі відправити повідомлення.