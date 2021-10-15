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В работе ведущего в Японии мобильного оператора произошел масштабный сбой

В работе ведущего в Японии мобильного оператора произошел масштабный сбой

Киев  •  УНН

 • 18885 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Крупнейший в Японии оператор мобильной связи NTT Docomo не может полностью восстановить работу после сбоя, который произошел в четверг, 14 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Детали

Вчера произошел масштабный сбой в работе японского оператора мобильной связи NTT Docomo, который обслуживает примерно 80 млн гаджетов.

Услуги восстановили через три часа, но соединение оставалось нестабильным для некоторых пользователей из-за перегрузки сети.

По данным компании, сбои коснулись примерно 2 млн пользователей. Люди не могли подключиться к сетям NTT Docomo, поскольку им не удавалось зарегистрировать информацию о своем местонахождении.

Как сообщили, работу систем четвертого (4G) и пятого (5G) поколений полностью восстановили. Однако пока все еще есть проблемы в мобильных устройствах третьего поколения (3G).

Сегодня правительство Японии попросило NTT Docomo тщательно расследовать инцидент и принять меры для полного его устранения.

Напомним

4 октября, примерно в 18:40 по киевскому времени, произошел всемирный глобальный сбой в работе социальных сетей. Сначала сообщили о том, что не работают Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

Позже стало известно о сбое в работе Netflix, Steam, PlayStation.

Почти через семь часов Instagram и Facebook возобновили свою работу.

Масштабный сбой работы социальных сетей по всему миру мог произойти из-за ошибки в конфигурации, а также в результате возможного саботажа со стороны сотрудников Facebook.

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