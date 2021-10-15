У роботі провідного в Японії мобільного оператора стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Найбільший в Японії оператор мобільного зв’язку NTT Docomo не може повністю відновити роботу після збою, який стався в четвер, 14 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Japan Times.
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Учора стався масштабний збій в роботі японського оператора мобільного зв’язку NTT Docomo, який обслуговує приблизно 80 млн гаджетів.
Послуги відновили за три години, але з’єднання залишалося нестабільним для деяких користувачів через перевантаження мережі.
За даними компанії, збої торкнулися приблизно 2 млн користувачів. Люди не могли під’єднатися до мереж NTT Docomo, оскільки їм не вдавалося зареєструвати інформацію про своє місцезнаходження.
Як повідомили, роботу систем четвертого (4G) і п’ятого (5G) поколінь повністю відновили. Однак наразі все ще є проблеми у мобільних пристроях третього покоління (3G).
Сьогодні уряд Японії попросив NTT Docomo ретельно розслідувати інцидент і вжити заходів для повного його усунення.
Нагадаємо
4 жовтня, приблизно о 18:40 за київським часом, стався всесвітній глобальний збій в роботі соціальних мереж. Спочатку повідомили про те, що не працюють Facebook, Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger.
Згодом стало відомо про збій у роботі Netflix, Steam, PlayStation.
Майже за сім годин Instagram і Facebook відновили свою роботу.
Масштабний збій роботи соціальних мереж по всьому світу міг статися через помилку в конфігурації, а також унаслідок можливого саботажу з боку співробітників Facebook.