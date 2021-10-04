В работе Facebook, Whatsapp и Instagram произошел масштабный сбой. Украину тоже зацепило
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В системе работы социальных сетей Facebook, Instagram, Whatsapp в нескольких странах мира произошел сбой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Downdetector.
Детали
Согласно информации пользователей, около 18:40 перестал работать Facebook, Instagram и мессенджер WatsApp.
На данный момент не сообщается о причинах проблем, но известно, что проблемы с приложениями возникли у пользователей из Украины, России и некоторых стран Европы.
Напомним
В начале сентября сообщалось, что в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты.