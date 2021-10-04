В работе Facebook, Whatsapp и Instagram произошел масштабный сбой. Украину тоже зацепило

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В системе работы социальных сетей Facebook, Instagram, Whatsapp в нескольких странах мира произошел сбой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Downdetector.

Детали

Согласно информации пользователей, около 18:40 перестал работать Facebook, Instagram и мессенджер WatsApp.

На данный момент не сообщается о причинах проблем, но известно, что проблемы с приложениями возникли у пользователей из Украины, России и некоторых стран Европы.

Напомним

В начале сентября сообщалось, что в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Пользователи соцсетью из европейских стран и США столкнулись с проблемами при попытках войти в свои аккаунты.

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