У роботі Facebook, Whatsapp і Instagram стався масштабний збій. Україну теж зачепило

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У системі роботи соціальних мереж Facebook, Instagram, Whatsapp в декількох країнах світу стався збій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Downdetector.

Деталі

Згідно з інформацією користувачів, близько 18:40 перестав працювати Facebook, Instagram і месенджер WatsApp.

На даний момент не повідомляється про причини проблем, але відомо, що проблеми з додатками виникли у користувачів з України, Росії та деяких країн Європи.

Нагадаємо

На початку вересня повідомлялося, що в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережі з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти.

Українські Національні Новини

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