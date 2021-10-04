У роботі Facebook, Whatsapp і Instagram стався масштабний збій. Україну теж зачепило

Деталі

Згідно з інформацією користувачів, близько 18:40 перестав працювати Facebook, Instagram і месенджер WatsApp.

На даний момент не повідомляється про причини проблем, але відомо, що проблеми з додатками виникли у користувачів з України, Росії та деяких країн Європи.

Нагадаємо

На початку вересня повідомлялося, що в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережі з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти.