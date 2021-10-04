У роботі Facebook, Whatsapp і Instagram стався масштабний збій. Україну теж зачепило
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У системі роботи соціальних мереж Facebook, Instagram, Whatsapp в декількох країнах світу стався збій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Downdetector.
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Згідно з інформацією користувачів, близько 18:40 перестав працювати Facebook, Instagram і месенджер WatsApp.
На даний момент не повідомляється про причини проблем, але відомо, що проблеми з додатками виникли у користувачів з України, Росії та деяких країн Європи.
Нагадаємо
На початку вересня повідомлялося, що в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Користувачі соцмережі з європейських країн і США зіткнулися з проблемами при спробах увійти в свої акаунти.