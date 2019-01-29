В работе Gmail в очередной раз произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В почтовом сервисе Gmail сегодня во всем мире фиксировались проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 6:16 по времени Восточного побережья США (13:16 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
По состоянию на 15:15 по киевскому времени пользователи Gmail жаловались, что не могут авторизоваться (40%), получать уведомления (34%), а также подключиться к серверу (26%),
Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в 28 других стран Европы, Америки и Азии.
Напомним, Франция оштрафовала Google на 50 млн евро.
Как сообщал УНН, пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram .