В работе Gmail в очередной раз произошел сбой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86211 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103922 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138975 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132504 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126547 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164796 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117960 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В работе Gmail в очередной раз произошел сбой

В работе Gmail в очередной раз произошел сбой

Киев  •  УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В почтовом сервисе Gmail сегодня во всем мире фиксировались проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 6:16 по времени Восточного побережья США (13:16 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:15 по киевскому времени пользователи Gmail жаловались, что не могут авторизоваться (40%), получать уведомления (34%), а также подключиться к серверу (26%),

Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в 28 других стран Европы, Америки и Азии.

Напомним, Франция оштрафовала Google на 50 млн евро.

Как сообщал УНН, пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram .

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