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Користувачі повідомили про проблеми в роботі Instagram

Користувачі повідомили про проблеми в роботі Instagram

Київ • УНН

 • 8213 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються у вівторок в деяких країнах. Про це повідомляється на сторінці сервісу Downdetector, передає УНН.

“Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 19:22 за часом Східного узбережжя США (2:22 Київ)”, — йдеться в повідомленні.

Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в Великобританії і США. З неполадками також зіткнулися в Австралії, Бразилії, Португалії.

У Україні про збої частіше за інших повідомляють користувачі у Полтаві.

Як повідомляв УНН, Цукерберг хоче об’єднати Messenger, Instagram та WhatsApp.

Нагадаємо, The Wall Street Journal дізналася про слова Цукерберга про роботу Facebook “в умовах війни”.

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