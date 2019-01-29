Користувачі повідомили про проблеми в роботі Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються у вівторок в деяких країнах. Про це повідомляється на сторінці сервісу Downdetector, передає УНН.
“Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 19:22 за часом Східного узбережжя США (2:22 Київ)”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в Великобританії і США. З неполадками також зіткнулися в Австралії, Бразилії, Португалії.
У Україні про збої частіше за інших повідомляють користувачі у Полтаві.
Як повідомляв УНН, Цукерберг хоче об’єднати Messenger, Instagram та WhatsApp.
Нагадаємо, The Wall Street Journal дізналася про слова Цукерберга про роботу Facebook “в умовах війни”.