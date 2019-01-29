Пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в некоторых странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, передает УНН.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 19:22 по времени Восточного побережья США (2:22 Киев)", - говорится в сообщении.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в Великобритании и США. С неполадками также столкнулись в Австралии, Бразилии, Португалии.
В Украине о сбоях чаще других сообщают пользователи из Полтавы.
Как сообщал УНН, Цукерберг хочет объединить Messenger, Instagram и WhatsApp.
Напомним, The Wall Street Journal узнала о словах Цукерберга о работе Facebook "в условиях войны".