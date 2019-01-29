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У роботі Gmail в черговий раз стався збій

У роботі Gmail в черговий раз стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У поштовому сервісі Gmail сьогодні у всьому світі фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

"Проблеми в роботі Gmail спостерігаються з 6:16 за часом Східного узбережжя США (13:16 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15:15 за київським часом користувачі Gmail скаржились, що не можуть авторизуватися (40%), отримувати повідомлення (34%), а також під'єднатися до сервера (26%),

Найбільше на збої скаржаться користувачі в США. З проблемами також стикнулися у 28 інших країн Європи, Америки та Азії.

Нагадаємо, Франція оштрафувала Google на 50 млн євро. 

Як повідомляв УНН, користувачі повідомили про проблеми в роботі Instagram

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