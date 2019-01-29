У роботі Gmail в черговий раз стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У поштовому сервісі Gmail сьогодні у всьому світі фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
"Проблеми в роботі Gmail спостерігаються з 6:16 за часом Східного узбережжя США (13:16 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.
Станом на 15:15 за київським часом користувачі Gmail скаржились, що не можуть авторизуватися (40%), отримувати повідомлення (34%), а також під'єднатися до сервера (26%),
Найбільше на збої скаржаться користувачі в США. З проблемами також стикнулися у 28 інших країн Європи, Америки та Азії.
Нагадаємо, Франція оштрафувала Google на 50 млн євро.
Як повідомляв УНН, користувачі повідомили про проблеми в роботі Instagram.