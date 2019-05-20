В СНБО опровергли информацию о прекращении работы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Главный ситуационный центр Украины функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-центр СНБО, передает УНН.
"В последнее время в социальных сетях распространяется фейковая информация, что якобы Главный ситуационный центр Украины прекратил функционирование по понятным только авторам этих нелепостей причинам. Поэтому сообщаем: Главный ситуационный центр Украины находится под надежной охраной, функционировал и продолжает функционировать в штатном режиме", - указали в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Главный ситуационный центр Украины начал свою работу при СНБО Украины в начале 2015 года. Аналогичные центры действуют во всех ведущих странах мира.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.