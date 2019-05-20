У РНБО спростували інформацію про припинення роботи

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Головний ситуаційний центр України функціонує в штатному режимі. Про це повідомляє прес-центр РНБО, передає УНН.

"Останнім часом соціальними мережами шириться фейкова інформація, що нібито Головний ситуаційний центр України припинив функціонування зі зрозумілих лише авторам цих нісенітниць причин. Щодо цього повідомляємо: Головний ситуаційний центр України знаходиться під надійною охороною, функціонував та продовжує функціонувати у штатному режимі", - вказали у повідомленні.

У прес-службі додали, що Головний ситуаційний центр України розпочав свою роботу при РНБО України на початку 2015 року. Аналогічні центри діють в усіх провідних країнах світу.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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