Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ №297/2019, опублікований на сайті президента.
"Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, 17 травня Турчинов подав у відставку у зв’язку із припиненням повноважень президента України.
Турчинов також заявив про готовність приступити до служби у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні.
“Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну”, — йшлося в заяві на звільнення Турчинова.