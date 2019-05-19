Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ №297/2019, опубликован на сайте президента.
"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Напомним, 17 мая Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.
Турчинов также заявил о готовности приступить к службе в любом военном подразделении или военном формировании.
"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорилось в заявлении на увольнение Турчинова.