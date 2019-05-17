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Турчинов після відставки готовий служити в армії

Турчинов після відставки готовий служити в армії

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні подав у відставку і заявив про готовність приступити до служби будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

“Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну”, — йдеться в заяві на звільнення Турчинова, оприлюдненій прес-службою.

Зазначимо, раніше у прес-службі заявили, що Турчинов подав у відставку у зв’язку із припиненням повноважень Президента України.

Як повідомляв УНН, сьогодні у відставку також подав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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