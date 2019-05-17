Турчинов после отставки готов служить в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня подал в отставку и заявил о готовности приступить к службе в любом военном подразделении или военном формировании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении на увольнение Турчинова, обнародованном пресс-службой.
Отметим, ранее в пресс-службе заявили, что Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Украины.
Как сообщал УНН, сегодня в отставку также подал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.