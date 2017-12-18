В СНБО рассказали, когда Украина может вступить в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Членство Украины в НАТО зависит от выполнения поставленных задач как в сфере обороны и безопасности, политического и экономического развития, а также политического решения стран-участниц Альянса. Об этом сказал заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко во время круглого стола "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия", передает корреспондент УНН.
"Если будет политическое решение, если в столицах Альянса признают, что вступление Украины в НАТО придаст безопасности НАТО, это решение будет. И это существенным образом зависит от нас ", - подчеркнул Литвиненко.
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Он отметил, что получение членства зависит от работы украинской стороны по достижению взаемосумисництва, усиление ВСУ, развития сектора безопасности и обороны, экономического развития, политической реформы и тому подобное.
Напомним, Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году.