У РНБО розповіли, коли Україна може набути членства в НАТО

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Членство України в НАТО залежить від виконання поставлених завдань як у сфері оборони та безпеки, політичного й економічного розвитку, а також політичного рішення країн-учасниць Альянсу. Про це сьогодні сказав заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час круглого столу "Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани, очікування та підсумки взаємодії", передає кореспондент УНН.

“Якщо буде політичне рішення, якщо у столицях Альянсу визнають, що вступ України в НАТО додасть безпеки НАТО, це рішення буде. І це суттєвим чином залежить від нас”, — наголосив О.Литвиненко.

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Він зазначив, що отримання членства залежить від роботи української сторони щодо досягнення взаємосумісництва , посилення ЗСУ, розвитку сектору безпеки і оборони, економічного розвитку, політичної реформи тощо.

Нагадаємо, Україна має ухвалити закон про Національну безпеку та ухвалити концепцію реформи Служби безпеки України у 2018 році.

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