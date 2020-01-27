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В СНБО дали задания ведомствам из-за распространения коронавируса из Китая

Киев • УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

В СНБО дали задания ведомствам из-за распространения коронавируса из Китая

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности Украины, состояния организации противоэпидемической защиты населения Украины, в частности, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории КНР", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов, председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук, представители Минздрава Украины , Министерства иностранных дел Украины, Министерства финансов Украины, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, Министерства образования Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, посол Украины в КНР Сергей Камышев.

"Во время совещания секретарь СНБО Украины отметил первоочередность выполнения задачи по усиленному контролю над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, как указано, Данилов отметил, что "приоритетными являются организация компетентными органами, прежде всего украинскими дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов".

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"Минздраву Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам", - добавили в СНБО.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

"Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием", - отметили в СНБО.

Посольство Украины в КНР, как сообщается, "обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время".

Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81.

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