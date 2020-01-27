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У РНБО дали завдання відомствам через розповсюдження коронавірусу з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. За дорученням Президента України Володимира Зеленського під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу. Про це УНН повідомили у пресслужбі РНБО.

У РНБО дали завдання відомствам через розповсюдження коронавірусу з Китаю

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського під головуванням секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу 2019-n-CoV у світі, оцінки загроз національній безпеці України, стану організації протиепідемічного захисту населення України, зокрема, громадян та працівників дипломатичних місій України, що перебувають на території КНР", - йдеться у повідомленні.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Євдокимов, голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук, представники Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України, Міністерства освіти України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, посол України в КНР Сергій Камишев.

"Під час наради секретар РНБО України наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, як вказано, Данілов зазначив, що "пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів".

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"МОЗ України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам", - додали у РНБО.

Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

"Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням", - зазначили в РНБО.

Посольство України в КНР, як повідомляється, має "забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом".

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок зросла до 81.

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