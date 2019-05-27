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В Риге найдено гарнизонное кладбище царских времен

В Риге найдено гарнизонное кладбище царских времен

Киев  •  УНН

 • 14789 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Риге под Брасовским мостом найдено гарнизонное кладбище царских времен. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководителя поискового отряда "Легенда" Талиса Эшмитса, передает УНН.

Так, во время строительных работ возле Брасовского моста 10 мая было обнаружено кладбище начала ХХ века, где похоронены солдаты Рижского гарнизона.

По словам руководителя поискового отряда, на данный момент найдены останки пяти солдат.

Так как на этом участке продолжатся строительные работы, Эшмитс считает, что будет найдено еще больше останков.

"Сначала были обнаружены останки одного человека и памятник, который свидетельствовал, что здесь похоронен умерший в 1911 году капитан армии царской России. На этом месте в начале ХХ века находилось кладбище Рижского гарнизона, и, вероятнее всего, во время ремонтных работ оно будет найдено", - рассказал Эшмитс.

Сообщается, что похороненные на гарнизонном кладбище солдаты умерли еще до Первой мировой от разных несчастных случаев. Поскольку солдаты служили далеко от дома, их в Риге и похоронили, а после Первой мировой войны о кладбище забыли и построили дорогу.

По даннымм портала, все обнаруженные при строительстве останки планируется перезахоронить неподалеку, на кладбище на улице Гауяс.

Напомним, в Польше на кладбище осквернили крест на могиле украинских подпольщиков.

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