В Ровно полностью сгорел пассажирский двухэтажный автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня ночью, 15 марта, в Ровно по улице Старицкого, полностью сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
Сегодня ночью в 00:52 к спасателям поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса.
"По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что огнем полностью охвачено двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные автомобили", - говорится в сообщении.
Силами спасателей уже в 01:13 пожар был локализован, а в 01:55 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем полностью уничтожен автобус.
По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей. Сейчас причину пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.
Напомним, 14 марта, на автодороге Винница-Киев за пределами г. Калиновка горел рейсовый автобус Винница-Житомир.