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В Ровно полностью сгорел пассажирский двухэтажный автобус

Киев • УНН

 • 16895 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня ночью, 15 марта, в Ровно по улице Старицкого, полностью сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

В Ровно полностью сгорел пассажирский двухэтажный автобус

Сегодня ночью в 00:52 к спасателям поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса.

"По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что огнем полностью охвачено двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные автомобили", - говорится в сообщении.

Силами спасателей уже в 01:13 пожар был локализован, а в 01:55 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем полностью уничтожен автобус.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей. Сейчас причину пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, 14 марта, на автодороге Винница-Киев за пределами г. Калиновка горел рейсовый автобус Винница-Житомир.

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