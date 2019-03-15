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У Рівному вщент згорів пасажирський двоповерховий автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вночі, 15 березня, у Рівному по вулиці Старицького, вщент згорів двоповерховий пасажирський автобус Neoplan. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Рівненській області.

У Рівному вщент згорів пасажирський двоповерховий автобус

Сьогодні вночі о 00:52 до рятівників надійшло повідомлення про загоряння пасажирського автобусу.

“По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено, що вогнем повністю охоплено двоповерховий пасажирський автобус Neoplan. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовані автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

Силами рятівників вже о 01:13 пожежу було локалізовано, а о 01:55 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено автобус.

За інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 рятувальників. Наразі причину виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 14 березня, на автошляху Вінниця-Київ за межами м. Калинівка горів рейсовий автобус Вінниця-Житомир.

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