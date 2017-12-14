В Ровно сожгли внедорожник депутата, подозреваемого в сокрытии смерти рабочего
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ровенские полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля и дома, которые принадлежат депутату миськоъ совета Ровно. Об этом сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.
Отмечается, что пожар случился около двух часов ночи на улице Хлеборобов.
Загорелся жилой дом и автомобиль "Mercedes-Benz GL 500", которые принадлежат 40-летнему Александру Бабат.
"Спасатели ликвидировали пожар. Огнем автомобиль уничтожен полностью, в доме, где находился только владелец, повреждены стены и двери", - отметили в полиции.
По предварительной информации, причина пожара - поджог.
Как сообщал УНН, Александра Бабата прокуратура подозревает в сокрытии смерти рабочего на стройке в Ровно на улице Киевская, 57. В прошлом году в декабре прав в лифтовую шахту и исчез Андрей Артвинський. Уголовное дело по данному факту, в котором фигурирует депутат, сейчас рассматривает Ровенский городской суд.