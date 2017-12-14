У Рівному спалили позашляховик депутата, підозрюваного у приховуванні смерті робітника
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Рівненські поліцейські встановлюють обставини загоряння автомобіля та будинку, які належать депутату міськоъ ради Рівного. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
Зазначається, що пожежа трапилася близько другої години ночі на вулиці Хліборобів.
"Загорівся житловий будинок і автомобіль “Mercedes-Benz GL 500”, які належать 40-річному Олександру Бабату. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем автомобіль знищено повністю, у будинку, де перебував лише власник, пошкоджені стіни та двері", - зазначили в поліції.
За попередньою інформацією, причина пожежі — підпал.
Як повідомляє УНН, Олександра Бабата прокуратура підозрює в приховуванні смерті робітника на будівництві в Рівному на вулиці Київська, 57. Торік у грудні прав у ліфтову шахту та зник Андрій Артвінський. Кримінальну справу за цим фактом, в якій фігурує депутат, нині розглядає рівненський міський суд.