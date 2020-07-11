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В Ровно расследуют избиение подопечных в пансионате для пожилых людей

В Ровно расследуют избиение подопечных в пансионате для пожилых людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Ровно открыто уголовное производство по факту избиения подопечных в пансионате для пожилых людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

“Ровенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) в отношении подопечных частного пансионата для пожилых людей „Тепло любимых“ в городе Ровно”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно установлено несоблюдение требований по площади на одного человека. Кроме того, подопечные заведения пожаловались на случаи жестокого обращения со стороны персонала. В одной из подопечных обнаружены телесные повреждения.

В настоящее время по уголовным производствам проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Досудебное расследование поручено сектору дознания и следователю отдела Ровенского ОП ГУНП в области.

Напомним, Офис омбудсмена совершил дистанционный мониторинг частного пансионата для пожилых людей в селе Зазимье, в котором обнаружено массовое заболевание острой респираторной инфекционной болезнью COVID-19. Сейчас там подтверждено 8 случаев заболевания.

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