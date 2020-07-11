У Рівному розслідують побиття підопічних у пансіонаті для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Рівному відкрито кримінальне провадження щодо побиття підопічних у пансіонаті для літніх людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
“Рівненською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, зареєстрованих за ч.1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) відносно підопічних приватного пансіонату для літніх людей „Тепло любих“ у місті Рівне”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що попередньо встановлене недотримання вимог щодо площі на одну особу. Крім того, підопічні закладу поскаржилися на випадки жорстокого поводження з боку персоналу. В однієї із підопічних виявлено тілесні ушкодження.
На даний час у кримінальних провадженнях проведено огляд місця події, призначено судово-медичні експертизи, допитано свідків. Досудове розслідування доручено сектору дізнання та слідчому відділу Рівненського ВП ГУНП в області.
Нагадаємо, Офіс омбудсмена здійснив дистанційний моніторинг приватного пансіонату для осіб похилого віку в селі Зазим’я, в якому виявлено масове захворювання на гостру респіраторну інфекційну хворобу COVID-19. Наразі там підтверджено 8 випадків захворювання.