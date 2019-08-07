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В Ровно эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

В Ровно эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В городе Ровно во время пожара в десятиэтажном многоквартирном жилом доме спасатели провели эвакуацию жителей подъезда. Об этом УНН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в области.

Так, 6 августа, в 23:58, в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном многоквартирном жилом доме в городе Ровно по улице Волынской Дивизии.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что пожар возник в лифтовой шахте десятиэтажки. К тому же, из-за пожара последние этажи были сильно закопченные.

В 00:15 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован. Во время пожара из верхних 8-10 этажей были выведены на свежий воздух 15 человек, из которых 5 детей, и проведена эвакуация жителей подъезда.

Погибших в результате данного события нет.

Огнем было повреждено электрические кабели лифтовой шахты, закопчены стены лестничной клетки на 8-10 этажах.

К тушению пожара были привлечены четыре единицы спецтехники ГСЧС и двадцать спасателей.

Сейчас причины пожара и причиненный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, ночью 6 августа в Киеве произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемых здании.

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