В Ровно эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В городе Ровно во время пожара в десятиэтажном многоквартирном жилом доме спасатели провели эвакуацию жителей подъезда. Об этом УНН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в области.
Так, 6 августа, в 23:58, в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном многоквартирном жилом доме в городе Ровно по улице Волынской Дивизии.
Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что пожар возник в лифтовой шахте десятиэтажки. К тому же, из-за пожара последние этажи были сильно закопченные.
В 00:15 пожар был локализован, а в 00:25 полностью ликвидирован. Во время пожара из верхних 8-10 этажей были выведены на свежий воздух 15 человек, из которых 5 детей, и проведена эвакуация жителей подъезда.
Погибших в результате данного события нет.
Огнем было повреждено электрические кабели лифтовой шахты, закопчены стены лестничной клетки на 8-10 этажах.
К тушению пожара были привлечены четыре единицы спецтехники ГСЧС и двадцать спасателей.
Сейчас причины пожара и причиненный ущерб устанавливают специалисты.
Напомним, ночью 6 августа в Киеве произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемых здании.