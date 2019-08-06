В Киеве ночью горело здание
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве ночью произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании в Подольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в столице.
Так, 6 августа, в 01:23, к спасателям поступило сообщение, что на ул. Боричев Ток произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании.
“По прибытию к месту вызова было установлено, что на 2-м этаже здания произошло возгорание мусора с последующим распространением на кровлю здания. Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара. В 2:40 пожар был локализован, а в 3:54 пожар на площади 50 кв м был ликвидирован”, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работало 5 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет.
“Причина возникновения пожара выясняются”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома.