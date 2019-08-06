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В Киеве ночью горело здание

В Киеве ночью горело здание

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве ночью произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании в Подольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в столице.

Так, 6 августа, в 01:23, к спасателям поступило сообщение, что на ул. Боричев Ток произошел пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании.

“По прибытию к месту вызова было установлено, что на 2-м этаже здания произошло возгорание мусора с последующим распространением на кровлю здания. Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара. В 2:40 пожар был локализован, а в 3:54 пожар на площади 50 кв м был ликвидирован”, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 5 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет.

“Причина возникновения пожара выясняются”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

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