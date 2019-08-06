У Києві цієї ночі горіла будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Києві вночі сталася пожежа у двоповерховій не експлуатованій будівлі у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в столиці.
Так, 6 серпня, о 01:23, до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул Боричів Тік сталася пожежа у двоповерховій не експлуатованій будівлі.
“По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що на 2-му поверсі будівлі сталося займання сміття з подальшим розповсюдженням на покрівлю будівлі. Рятувальники негайно приступили до ліквідації пожежі. О 2:40 пожежу було локалізовано, а о 3:54 пожежа на площі 50 кв м була ліквідована”, — йдеться в повідомленні.
На місці події працювало 5 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих не має.
“Причина виникнення пожежі з’ясовуються”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у квартирі на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.