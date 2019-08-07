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У Рівному евакуювали мешканців багатоповерхівки через пожежу

У Рівному евакуювали мешканців багатоповерхівки через пожежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В місті Рівне під час пожежі у десятиповерховому багатоквартирному житловому будинку рятувальники провели евакуацію мешканців під’їзду. Про це УНН повідомили у головному управлінні ДСНС України в області.

Так, 6 серпня, о 23:58, до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу у десятиповерховому багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вулиці Волинської Дивізії.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла в ліфтовій шахті десятиповерхівки. До того ж, через пожежу останні поверхи були сильно задимлені.

О 00:15 пожежу було локалізовано, а о 00:25 повністю ліквідовано. Під час пожежі з верхніх 8-10 поверхів було виведено на свіже повітря 15 людей, з яких 5 дітей, та проведено евакуацію мешканців під’їзду.

Загиблих внаслідок даної події немає.

Вогнем було пошкоджено електричні кабелі ліфтової шахти, закопчені стіни сходової клітки на 8-10 поверхах.

До гасіння пожежі було залучено чотири одиниці спецтехніки ДСНС та двадцять рятувальників.

Наразі причини пожежі та завдані нею збитки встановлюють фахівці.

Нагадаємо, вночі 6 серпня у Києві сталася пожежа у двоповерховій не експлуатованій будівлі.

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