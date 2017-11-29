В Ровенской области осквернили 20 могил

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2947 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3653 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82932 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75486 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89040 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120368 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115696 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145831 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 59847 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Актуальное
В Ровенской области осквернили 20 могил

В Ровенской области осквернили 20 могил

Киев  •  УНН

 • 12816 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двадцать металлических надгробий похитили в селе Старая Рафаловка Владимирецкого района. Полиция разыскала двух мужчин, совершивших надругательство, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.

Злоумышленниками оказались двое родных братьев 35-ти и 31-летниий - жители города Вараш. Оба признались в совершении надругательства над 20 могилами. Надгробия в виде металлических конструкций они похищали с начала сентября. Надгробия разрезали на части, выносили в лесопосадку, откуда вывозили и сдавали на металлолом. Полученные средства тратили на собственные нужды.

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Выяснилось, что мужчины - ранее судимые за совершение кражи и мошенничества. Впрочем, обошлись испытательным сроком и вскоре по амнистии судимость вообще была погашена.

По факту надругательства над могилой, совершенным по предварительному сговору группой лиц, обоим мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

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За совершенное уголовное преступление в соответствии с санкцией статьи им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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