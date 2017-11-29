В Ровенской области осквернили 20 могил

Злоумышленниками оказались двое родных братьев 35-ти и 31-летниий - жители города Вараш. Оба признались в совершении надругательства над 20 могилами. Надгробия в виде металлических конструкций они похищали с начала сентября. Надгробия разрезали на части, выносили в лесопосадку, откуда вывозили и сдавали на металлолом. Полученные средства тратили на собственные нужды.

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Выяснилось, что мужчины - ранее судимые за совершение кражи и мошенничества. Впрочем, обошлись испытательным сроком и вскоре по амнистии судимость вообще была погашена.

По факту надругательства над могилой, совершенным по предварительному сговору группой лиц, обоим мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

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За совершенное уголовное преступление в соответствии с санкцией статьи им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.