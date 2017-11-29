У Рівненській області осквернили 20 могил

Зловмисниками виявились двоє рідних братів: 35-ти та 31-річні — жителі міста Вараша. Обоє зізналися у вчиненні наруги над 20 могилами. Надгробки у вигляді металевих конструкцій вони викрадали з початку вересня. Надгробки розрізали на частини, виносили в лісопосадку, звідки вивозили та здавали на металобрухт. Отримані кошти витрачали на власні потреби.

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З’ясувалося, що обоє чоловіків — раніше судимі за вчинення крадіжки та шахрайства. Утім, відбулися іспитовим строком та невдовзі за амністією судимість взагалі була погашена.

За фактом наруги над могилою, вчиненою за попередньою змовою групою осіб, обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України.

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За вчинене кримінальне правопорушення відповідно до санкції статті їм загрожує покарання у виді обмеження волі строком від чотирьох до п’яти років чи позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.