В Ровенской области маршрутка слетела с трассы, 6 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня около 15 часов на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" на выезде из города Сарны, в Ровенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Ровенской области.
Как предварительно установили полицейские, водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz сообщением "Сарны-Рокитное" не учел дорожную обстановку и состояние покрытия и не выбрал безопасную скорость движения. Соответственно на дороге автобус начало заносить, после чего он и перевернулся в кювет.
На момент ДТП в салоне маршрутки находилось 10 человек, трое из них доставили в больницу, еще трем оказали медицинскую помощь на месте.
В полиции добавляют, что водитель по внешним признакам был трезв, однако у него будут отобраны образцы крови на предмет опьянения.
Как ранее сообщал УНН, в смертельном ДТП в Одесской области погибли двое полицейских .