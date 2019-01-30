У Рівненській області маршрутка злетіла з траси, 6 осіб постраждали

Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz сполученням “Сарни-Рокитне” не врахував дорожню обстановку та стан покриття та не вибрав безпечної швидкості руху. Від так на дорозі автобус почало заносити, після чого й перекинувся у кювет.

На момент ДТП у салоні маршрутки перебувало 10 людей, трьох з них доставили до лікарні, ще трьом надали медичну допомогу на місці.

У поліції додають, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, однак у нього будуть відібрані зразки крові на предмет сп’яніння.

Як раніше повідомляв УНН, у смертельному ДТП на Одещині загинули двоє поліцейських.