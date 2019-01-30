У Рівненській області маршрутка злетіла з траси, 6 осіб постраждали

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні близько 15 год. на автодорозі “Київ-Ковель-Ягодин” на виїзді із міста Сарни, у Рівненській області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, в якій постраждало троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Рівненщини.

Як попередньо встановили поліцейські, водій маршрутного автобуса Mercedes-Benz сполученням “Сарни-Рокитне” не врахував дорожню обстановку та стан покриття та не вибрав безпечної швидкості руху. Від так на дорозі автобус почало заносити, після чого й перекинувся у кювет.

На момент ДТП у салоні маршрутки перебувало 10 людей, трьох з них доставили до лікарні, ще трьом надали медичну допомогу на місці.

У поліції додають, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, однак у нього будуть відібрані зразки крові на предмет сп’яніння.

Як раніше повідомляв УНН, у смертельному ДТП на Одещині загинули двоє поліцейських.

Українські Національні Новини

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