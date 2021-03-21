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В Ровенской области подростков госпитализировали после "нарковечеринки": один в коме

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Ровенским медикам 20 марта, поступило несколько одинаковых вызовов о том, что в медицинской помощи нуждаются дети. Несовершеннолетние, во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества. Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи, пишет УНН.

Детали

Бригады экстренной медицинской помощи прибыли по указанным адресам — оказалось, что у четырех пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы.

Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и матадон).

После оказанной медицинской помощи работники скорой транспортировали 3-х пациентов без сознания в больницу в реанимационное отделение. Одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четвертый участник “вечеринки” в значительно лучшем состоянии, поскольку родители промыли ему желудок сразу как заметили, что сыну плохо.

Около 6 утра 20 марта двух несовершеннолетних пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ровенскую областную детскую больницу. Одному из которых врачи ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме.

О происшествии сообщено полицейским.

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