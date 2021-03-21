У Рівненській області підлітків госпіталізовали після "нарковечірки": один в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рівненським медикам 20 березня, надійшло кілька однакових викликів про те, що медичної допомоги потребують підлітки. Неповнолітні, під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини. Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, пише УНН.
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Бригади екстреної медичної допомоги прибули за вказаними адресами — виявилося, що у чотирьох пацієнтів у віці 15-17 років були однакові симптоми.
Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та матадон).
Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували 3-х пацієнтів без свідомості до лікарні в реанімаційне відділення. Одного підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Четвертий учасник “вечірки” у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок одразу як помітили, що сину погано.
Близько 6-ї ранку 20 березня двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Одному з яких лікарі ввели антидот. З‘явилася м‘язева активність, проте він залишався в комі.
Про подію повідомлено поліцейським.
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