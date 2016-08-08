В Рио эвакуировали олимпийский пресс-центр

Отмечается, что сотрудники органов правопорядка вывели всех работников СМИ из здания. Через 10-15 минут представителям СМИ разрешили вернуться в пресс-центр.

Ранее, 3 августа, в Рио-де-Жанейро был эвакуирован дворец водных видов спорта из-за найденной подозрительной без хозяина сумки. В субботу рядом с олимпийской велотрассы саперы произвели контролируемый взрыв предмета, похожего на взрывное устройство.