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У Ріо евакуювали олімпійський прес-центр

У Ріо евакуювали олімпійський прес-центр

Київ • УНН

 • 9731 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліція евакуювала олімпійський прес-центр в Ріо-де-Жанейро без пояснення причин, передає УНН з посиланням на CDF.

Відзначається, що співробітники органів правопорядку вивели всіх працівників ЗМІ з будівлі. Через 10-15 хвилин представникам ЗМІ дозволили повернутися в прес-центр.

Раніше, 3 серпня, в Ріо-де-Жанейро був евакуйований палац водних видів спорту через знайдену підозрілої без господаря сумки. У суботу поруч з олімпійської велотрасса сапери провели контрольований вибух предмета, схожого на вибуховий пристрій.

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