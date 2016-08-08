У Ріо евакуювали олімпійський прес-центр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Поліція евакуювала олімпійський прес-центр в Ріо-де-Жанейро без пояснення причин, передає УНН з посиланням на CDF.
Відзначається, що співробітники органів правопорядку вивели всіх працівників ЗМІ з будівлі. Через 10-15 хвилин представникам ЗМІ дозволили повернутися в прес-центр.
Раніше, 3 серпня, в Ріо-де-Жанейро був евакуйований палац водних видів спорту через знайдену підозрілої без господаря сумки. У суботу поруч з олімпійської велотрасса сапери провели контрольований вибух предмета, схожого на вибуховий пристрій.