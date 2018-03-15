В Рио-де-Жанейро убит депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Депутат муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэле Франку была убита в среду в центре этого города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на бразильские издание Jornal O Globo.
По его данным, неизвестные преступники расстреляли автомобиль, в котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Вместе с депутатом погиб ее водитель. По предварительной информации, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью политика, так как личные вещи жертв остались в машине.
По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.
Как сообщал УНН, в США нашли пропавшего нобелевского лауреата по химии.