У Ріо-де-Жанейро вбито депутата

За його даними, невідомі злочинці розстріляли автомобіль, на якому Франку поверталася з заходу, присвяченого боротьбі з расовою дискримінацією. Разом з депутатом загинув її водій. За попередньою інформацією, вбивство може бути пов’язане з професійною діяльністю політика, так як особисті речі жертв залишилися в машині.

За офіційними даними, в останні місяці в штаті Ріо-де-Жанейро значно погіршилася ситуація у сфері громадської безпеки. Так, згідно зі статистикою регіонального уряду, число вбивств в 2017 році зросло на 8% в порівнянні з попереднім і на 26% в порівнянні з 2015 роком.

Як повідомляв УНН, у США знайшли зниклого нобелівського лауреата з хімії.