В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Рио-де-Жанейро полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке, взрывам и гибели 23 человек, сообщает телеканал Globo, передает УНН.
Детали
Ранения получили двое пассажиров поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации - Жакарезинью - рано утром в четверг.
Среди убитых 22 предполагаемых участника банды, а также гражданский сотрудник полиции Андре Фриаш. Кроме двух пассажиров метро, были ранены еще двое сотрудников полиции, а также житель района, который получил пулю в ногу, находясь у себя дома.
В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.
Жителей Жакарезинью предупредили, чтобы они не выходили из дома.
Отмечается, что эта спецоперация стала наиболее кровопролитной с момента ведения статистики, а именно с 2016 года.
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