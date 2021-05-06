У Ріо-де-Жанейро 23 людини загинули в результаті перестрілки в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Ріо-де-Жанейро поліцейська операція проти банди наркоторговців призвела до перестрілки, вибухів і загибелі 23 осіб, повідомляє телеканал Globo, інформує УНН.
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Поранення отримали двоє пасажирів поїзда метро, який проїжджав по району проведення спецоперації - Жакарезінью - рано вранці в четвер.
Серед убитих 22 передбачуваних учасника банди, а також цивільний співробітник поліції Андре Фріаш. Крім двох пасажирів метро, були поранені ще двоє співробітників поліції, а також житель району, який отримав кулю в ногу, перебуваючи у себе вдома.
У поліції заявили, що банду підозрюють не тільки в наркоторгівлі, але і в причетності до вбивств, грабежів і угонів поїздів, а також в залученні неповнолітніх у злочинну діяльність.
Жителів Жакарезінью попередили, щоб вони не виходили з дому.
Відзначається, що ця спецоперація стала найбільш кровопролитною з моменту ведення статистики, а саме з 2016 року.
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