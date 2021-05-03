У Вашингтоні під час стрілянини було поранено семирічну дівчинку

Деталі

За даними поліції, дитину доставили в лікарню в критичному стані. Мати дівчинки розповіла, що куля не зачепила життєво важливих органів.

Правоохоронці продовжують пошуки нападників, але до сих пір не затримали нікого за підозрою в причетності до події.

Цитата

“Ми просимо людей заспокоїтися. Якщо є конфлікти або сварки, які необхідно врегулювати, ми просимо, щоб це робилося мирно і полюбовно”, — повідомив журналістам виконавчий помічник начальника вашингтонської поліції Ашан Бенедикт. Він також закликав місцевих жителів надати допомогу в пошуках злочинця.

Доповнення

Згідно з відомостями газети, стрілянина була влаштована на тлі спроб правоохоронних органів знизити кількість вбивств в окрузі, яке росте четвертий рік поспіль. З початку цього року у Вашингтоні загинули 64 людини, що на 36% більше, ніж за аналогічний минулорічний період, коли був досягнутий 16-річний максимум.

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