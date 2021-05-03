Президент США Джо Байден 9 квітня заявив про епідемію збройного насильства в країні і запропонував заборонити вільний продаж комплектуючих зброї.
У Вашингтоні під час стрілянини було поранено семирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Семирічна дівчинка отримала наскрізне вогнепальне поранення в груди в результаті стрілянини, влаштованої в суботу на північному сході столиці США. Про це повідомила в неділю газета The Washington Post, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, дитину доставили в лікарню в критичному стані. Мати дівчинки розповіла, що куля не зачепила життєво важливих органів.
Правоохоронці продовжують пошуки нападників, але до сих пір не затримали нікого за підозрою в причетності до події.
Цитата
“Ми просимо людей заспокоїтися. Якщо є конфлікти або сварки, які необхідно врегулювати, ми просимо, щоб це робилося мирно і полюбовно”, — повідомив журналістам виконавчий помічник начальника вашингтонської поліції Ашан Бенедикт. Він також закликав місцевих жителів надати допомогу в пошуках злочинця.
Доповнення
Згідно з відомостями газети, стрілянина була влаштована на тлі спроб правоохоронних органів знизити кількість вбивств в окрузі, яке росте четвертий рік поспіль. З початку цього року у Вашингтоні загинули 64 людини, що на 36% більше, ніж за аналогічний минулорічний період, коли був досягнутий 16-річний максимум.
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