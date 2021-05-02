Нова стрілянина у США: у Новому Орлеані - є жертва та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, шестеро отримали поранення в результаті стрілянини в Новому Орлеані (штат Луїзіана). Про це в неділю повідомив телеканал ABC, передає УНН.
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Згідно з його даними, інцидент стався в суботу близько 23:42 за місцевим часом (7:42 за київським часом) на перетині двох вулиць. Співробітники поліції прибули на виклик для перевірки повідомлень про напад із застосуванням вогнепальної зброї.
“Після прибуття поліцейські виявили п’ятьох постраждалих з вогнепальними пораненнями, — цитує телеканал прес-реліз поліцейського управління Нового Орлеана. — Усі п’ять осіб були доставлені в лікарню, де один з них помер”. Пізніше поліції повідомили ще про двох доставлених в лікарню поранених.
Ще не відомо, що стало причиною стрілянини. Особа підозрюваного встановлюється. Слідчі займаються збором доказів і відомостей.