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Новая стрельба в США: в Новом Орлеане - есть жертва и раненые

Новая стрельба в США: в Новом Орлеане - есть жертва и раненые

Киев  •  УНН

 • 19514 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC, передает УНН.

Детали

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу около 23:42 по местному времени (7:42 по киевскому времени) на пересечении двух улиц. Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о нападении с применением огнестрельного оружия.

“По прибытии полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями, — цитирует телеканал пресс-релиз полицейского управления Нового Орлеана. — Все пять человек были доставлены в больницу, где один из них умер”. Позднее полиции сообщили еще о двух доставленных в больницу раненых.

Пока не известно, что стало причиной стрельбы. Личность подозреваемого устанавливается. Следователи занимаются сбором улик и сведений.

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