Новая стрельба в США: в Новом Орлеане - есть жертва и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC, передает УНН.
Детали
Согласно его данным, инцидент произошел в субботу около 23:42 по местному времени (7:42 по киевскому времени) на пересечении двух улиц. Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о нападении с применением огнестрельного оружия.
“По прибытии полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями, — цитирует телеканал пресс-релиз полицейского управления Нового Орлеана. — Все пять человек были доставлены в больницу, где один из них умер”. Позднее полиции сообщили еще о двух доставленных в больницу раненых.
Пока не известно, что стало причиной стрельбы. Личность подозреваемого устанавливается. Следователи занимаются сбором улик и сведений.